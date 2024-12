(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 dicembre 2024 Bonelli: al Signore degli anelli preferisco Pertini, più miliardi per armi

vuol dire più povertà per gli italiani

“Al ‘Signore degli Anelli’, come ha fatto la premier Meloni, preferisco

citare Sandro Pertini: ‘Svuotiamo gli arsenali, riempiamo i granai’. Chi

guadagna dalla guerra sono le industrie militari, non la pace. Infatti, da

quando sono aumentate le spese militari, sono aumentati anche i conflitti

nel mondo. Per la Meloni, il 5% del PIL per le spese militari richiesto da

Trump sono solo “rumors”? Ma non sono affatto “rumors” le richieste del

segretario della NATO Rutte, che ha chiesto di portare le spese militari al

3% del PIL. Questo significherebbe per l’Italia un incremento di 20

miliardi all’anno rispetto a quanto già si spende. Il governo Meloni ci ha

trascinato in un’economia di guerra, aggravando la povertà sociale ed

economica. In Europa si spendono 470 miliardi di euro per le armi, mentre

la Russia ne spende 145. Questo dimostra chiaramente come oggi siano le

industrie militari a governare la politica”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale

di Europa Verde.

