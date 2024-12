I: Pediatria: i doni di LA Group Spilamberto e della Madonna del Murazzo – SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

Pediatria: i doni di LA Group Spilamberto e della Madonna del Murazzo

Modena, venerdì 20 dicembre 2024 – Ancora doni per i bambini ricoverati al

Policlinico, ieri giovedì 19 dicembre.

LA Group di Spilamberto ha portato materiali didattici e giochi per lo

Spazio Scuola e lo Spazio Incontro del Policlinico. Il titolare Albano Licaj

è stato accolto dal prof. Lorenzo Iughetti, Direttore della Pediatria, dal

dottor Giovanni Palazzi, Referente dell’Oncoematologia Pediatrica, dalle

Maestre Ivana Carri (Spazio Incontro) e Carmen Franzese (Spazio Scuola).

La Parrocchia della Madonna del Murazzo ha portato materiale didattico e

giocattoli. La Referente Anna De Gennaro è stata accolta dal prof. Lorenzo

Iughetti, Direttore della Pediatria, Ivana Carri (Spazio Incontro) e da una

rappresentanza dei sanitari. I giochi sono stati raccolti durante il

Concerto dell’Immacolata dello scorso 8 dicembre, donati da bambini

interventi e non al concerto invitati a fare un dono per altri bimbi meno

fortunati in questo momento. Si tratta di giochi nuovi. Della Parrocchia

erano presenti le volontarie Anna De Gennaro e Mariangela Selmi, il Rettore

del Santuario don Luigi Carreti.

