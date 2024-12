(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 COMMERCIO. MATERA (FDI): ACQUISTARE NEI NEGOZI DI VICINATO SIGNIFICA PRESERVARE LE TRADIZIONI

“Acquistare nei negozi di vicinato significa non solo sostenere l’economia locale, ma anche preservare le tradizioni che rendono unico il nostro territorio. Per questo motivo, esprimo il mio pieno appoggio alla campagna #comprosottocasa promossa da Casartigiani”, dichiara il senatore Domenico Matera di Fratelli d’Italia. “In questi giorni ho avuto modo di confrontarmi con Antonio Rossi, Presidente provinciale di Casartigiani Sannio, per discutere delle difficoltà e delle esigenze dei piccoli commercianti e degli artigiani, veri custodi del nostro patrimonio culturale ed economico. I negozi di vicinato non sono solo luoghi di vendita, ma anche spazi di relazione e fiducia, elementi essenziali per la vitalità delle comunità locali”. “Continueremo a lavorare per sostenere queste realtà con misure concrete, tutelando il commercio di prossimità e promuovendo politiche che incentivino l’acquisto consapevole e il valore delle produzioni locali. Le nostre tradizioni e il nostro tessuto economico meritano attenzione”, conclude Matera.

