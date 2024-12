(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

BILANCIO. PETROLATI (DEMOS): OTTICA SOLIDALE

Roma, 20 dicembre 2024 – “Dopo una lunga maratona abbiamo approvato in Aula Giulio Cesare il bilancio di previsione 2025-2027, il primo a cui ho preso parte in qualità di consigliere” afferma il capogruppo capitolino di Demos Sandro Petrolati.

“Un atto determinante per la nostra città, in cui come maggioranza abbiamo incluso anche una misura concreta a sostegno dei cittadini e delle famiglie più vulnerabili: l’estensione della soglia di esenzione dell’addizionale Irpef comunale per i redditi fino a 14.000 euro, che entrerà in vigore già da gennaio del 2025 e coinvolgerà circa 100mila famiglie romane. Un’ottica solidale che si vede anche nelle altre voci di questo atto, con cui continuiamo a garantire i servizi decisivi per la cura dei cittadini.

Un bilancio a cui anche Demos ha dato un contributo con degli ordini del giorno orientati alla sicurezza, con un’adeguata illuminazione di Piazza Meucci, all’accessibilità tecnologica, con la banda larga wi-fi per i parchi fluviali di Roma Capitale, e all’ambiente, con meccanismi premiali per gli esercenti rispettosi che adottano buone pratiche di contrasto alla dispersione climatica” ha concluso Petrolati.