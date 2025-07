Pd, domani nelle Marche altra tappa del Viaggio nel Terzo Settore

(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

Domani, lunedì 7 luglio, il Viaggio nel Terzo Settore promosso dal Partito

Democratico approderà con Marta Bonafoni nelle Marche per la tredicesima

tappa. Un percorso pensato per valorizzare le energie civiche e sociali dei

territori, per ascoltare chi ogni giorno costruisce inclusione e diritti, e

per riaffermare con forza l’impegno del PD a fare del Terzo Settore un

perno delle politiche pubbliche nazionali e locali.

La partenza è fissata alle 8:30 a San Benedetto del Tronto, presso il Caffè

Sociale nella sede UISP di Porto d’Ascoli, dove lo sport incontra

l’inclusione e diventa strumento di cittadinanza attiva.

Alle 9:30 la delegazione raggiungerà Fermo, per visitare la Fattoria

Sociale Montepacini: un’esperienza che unisce lavoro agricolo e giustizia

sociale, dimostrando come l’economia sociale sia oggi una leva strategica

per combattere le disuguaglianze.

La tappa successiva sarà a Macerata, alle 11:45, con l’incontro ad Anffas

Macerata, realtà storica del territorio impegnata nella difesa dei diritti

delle persone con disabilità intellettiva e relazionale.

Alle 14:00 ci si sposterà a Osimo per un pranzo sociale con la Cooperativa

Frolla, esempio concreto di impresa sociale inclusiva, giovane e

innovativa, nata dalla volontà di mettere il lavoro e la dignità al centro

di un progetto collettivo.

Nel pomeriggio, alle 16:30, il viaggio continuerà a Pesaro, con una visita

alla Cooperativa Labirinto, eccellenza nel panorama nazionale per i servizi

educativi e sociosanitari, capace di tenere insieme prossimità, qualità e

visione.

Il percorso si concluderà a Chiaravalle, dove alle 19:30 è prevista una

cena conviviale presso l’Associazione Culturale L’Isola, realtà che coniuga

cultura, partecipazione e legame con il territorio.

Alle 20:30 si terrà l’assemblea plenaria con le associazioni del Terzo

Settore marchigiano: un momento di confronto politico aperto e partecipato,

a cui prenderà parte anche Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla

presidenza della Regione Marche.

Roma, 6 luglio 2025

