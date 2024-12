(ARC) GO!2025: Anzil, mostra aeroporto chiave per interpretare territorio

(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 Il vicegovernatore ha partecipato all’inaugurazione della mostra

“Confini liquidi” in vista dell’appuntamento di Capitale della

Cultura

Ronchi dei Legionari, 20 dic – “Questa mostra ? come la chiave

di uno scrigno che permette di conoscere e interpretare al meglio

il nostro territorio, da sempre crocevia di culture.”

Lo ha dichiarato oggi il vicegovernatore con delega alla Cultura,

Mario Anzil, nel corso della presentazione della mostra,

allestita all’interno di Trieste Airport, intitolata ‘Confini

liquidi’, che introduce i temi culturali dell’area

transfrontaliera di GO!2025. Presenti, tra gli altri, il sindaco

di Ronchi dei Legionari Mauro Benvenuto.

Come ha sottolineato Anzil: “Quale posto migliore di un aeroporto

per presentare una mostra che parla di confine? O meglio, della

cultura di una frontiera che non si limita a segnare un confine

geografico, ma che lo esplora, lo attraversa e lo trasforma in

un’opportunit? di dialogo e arricchimento reciproco”.