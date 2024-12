SAVE THE DATE STAMPA | BRIANZA ReSTART 2024 – Per uno sviluppo inclusivo e sostenibile | Venerdì 24 gennaio e Venerdì 31 gennaio 2025

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 BRIANZA ReSTART è il forum della Provincia MB nato nel 2020 per promuovere l’incontro ed il dialogo tra i principali attori e protagonisti della scena politica, economica, sociale della Brianza sui temi di maggior impatto per la competitività e la crescita del territorio.

È un piacere invitarvi all’edizione 2024-25, intitolata

BRIANZA ReSTART – Per uno sviluppo inclusivo e sostenibile

per condividere insieme momenti di riflessione e approfondimento su alcuni temi che toccano da vicino il Sistema Brianza:

LAVORO

Venerdì 24 gennaio 2025

h 8.30 – 13.00 (TBC)

AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITÀ

Venerdì 31 gennaio 2025

h 8.30 – 13.00 (TBC)

Vi ringraziamo dell’attenzione,

Ufficio Comunicazione Istituzionale e Web

Provincia di Monza e della Brianza

