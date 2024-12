SANITA’, BARBERA (PRC): “OSPEDALE SPALLANZANI SOSTITUISCE HOSPICE PUBBLICO CON FORESTERIA”

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 SANITA’, BARBERA (PRC): “OSPEDALE SPALLANZANI DI ROMA SOSTITUISCE HOSPICE

PUBBLICO CON FORESTERIA”

“Sconcertante la decisione dell’Istituto di Ricovero e Cura Spallanzani di

Roma di trasformare un hospice pubblico, struttura specializzata per le

cure palliative per malati terminali, in una foresteria a uso e consumo

degli ospiti o dei relatori dei congressi e convegni che si tengono presso

tale Istituto. Una scelta molto grave e dannosa, in considerazione del

fatto che Roma e il Lazio, come peraltro tanti altri territori italiani,

sono fortemente carenti di tali strutture, soprattutto pubbliche, visto che

l’offerta dei servizi delle cure palliative riguarda quasi esclusivamente

soggetti privati. Ricordiamo che tali strutture non si occupano solo della

terapia del dolore e di dare assistenza ai malati oncologici, ma

garantiscono anche l’assistenza alle persone colpite da malattie croniche

degenerative soggette ad evoluzione infausta. Pertanto, con l’aumento delle

patologie croniche e l’invecchiamento della popolazione che stiamo

registrando in tutto il Paese, cresce sempre più anche la domanda di tali

servizi. Basti pensare che oggi in Italia, circa l’80% delle persone che

muoiono, circa mezzo milione, necessita di tali servizi sanitari che, non a

caso, sono stati oggetto di diversi interventi normativi finalizzati ad

aumentarne l’offerta. Pertanto la scelta dell’Istituto Spallanzani è

doppiamente dannosa. Da una parte si elimina un servizio sempre più

essenziale, come quello erogato da queste strutture, riducendo i posti

letto a Roma e nel Lazio, dall’altra si preferisce lasciare alle strutture

private il monopolio delle cure palliative. Un fatto molto grave che va

nella direzione dello smantellamento della sanità pubblica a cui stiamo

assistendo da anni. Oltre a ciò, si aggiunge anche la beffa, visto che i

lavori di trasformazione dell’hospice a foresteria avranno anche un costo

di oltre 264 mila euro per le casse pubbliche”. Lo dichiara Giovanni

Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.