(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 [image: Logo Cia umbria.png]

*NUOVA GIUNTA REGIONALE, GLI AUGURI DEL PRESIDENTE DI CIA UMBRIA:

AGRICOLTURA AL CENTRO DELLA POLITICA UMBRA*

PERUGIA – «Auguro un buon lavoro e le congratulazioni alla nuova giunta

regionale guidata dalla presidente Stefania Proietti, alla neo assessora

all’Agricoltura Simona Meloni, così come al consiglio regionale, rinnovando

la disponibilità al confronto e alla concertazione della Cia-Agricoltori

Italiani Umbria.

C’è bisogno di tavoli di confronto, di un dialogo costante e propositivo

con il mondo associativo e con chi è in prima linea in un settore come

l’agricoltura, che vale molto di più del semplice dato del Pil, se pensiamo

al paesaggio e ai prodotti agroalimentari dell’Umbria un vero motore per

tutta l’economia turistica, ma anche alla tutela ambientale fondamentale

per la salvaguardia del territorio, senza dimenticare il ruolo sociale e di

presidio nelle aree interne».

E’ quanto detto da Matteo Bartolini, presidente Cia-Agricoltori Italiani

dell’Umbria e vice presidente nazionale.