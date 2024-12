Cortona, da San Silvestro a Capodanno uno spettacolo dietro l’altro

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

Festa in piazza, Gran galà, Colazione al museo e Concerto di Capodanno

Cortona si prepara a salutare il 2024 e a dare il benvenuto al 2025 con un susseguirsi di spettacoli, insieme alle attrazioni di Natale di Stelle ecco quattro appuntamenti. Si comincia la notte di San Silvestro con la festa in piazza della Repubblica, dalle 22 fino a notte fonda deejay e musicisti animeranno il passaggio verso il nuovo anno. Apriranno le danze gli Argonauti con il loro concerto dal vivo, in seguito si alterneranno sul palco Marco Mancini e Roberto Target alla consolle, Enrico Giovagnola al sax e le percussioni di Mario Rodriguez e Roberto Gatti. «Sono entusiasta di annunciare la quinta edizione del nostro ormai tradizionale “Capodanno in Piazza” – dichiara Andrea Caneschi, direttore artistico – Questo evento è diventato negli anni un appuntamento imperdibile per residenti e visitatori, una celebrazione che incarna lo spirito di comunità e il fascino unico della nostra città. Abbiamo lavorato per offrire un’esperienza indimenticabile, con un programma pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età e far risplendere Cortona nel panorama degli eventi di fine anno».

«Un importantissimo appuntamento che si rinnova puntualmente e che integra l’alta qualità culinaria con i tesori del nostro museo – dichiara l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti – Reputo importante essere riusciti a mantenere e ad accrescere questa tradizione, unendola ad altri due appuntamenti; la cena di gala al Teatro Signorelli e il concerto di capodanno della Cor-Orchestra. Ancora una volta Cortona si dimostra propositiva e direi quasi unica nella sua offerta».

«Cortona dà il meglio di sé in questa due giorni che alterna momenti di divertimento pubblico ad appuntamenti esclusivi – dichiara il sindaco Luciano Meoni – voglio ringraziare tutti gli operatori che stanno organizzando i vari eventi che andranno a scandire il passaggio dal vecchio al nuovo anno».