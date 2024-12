INCIDENTE SUL LAVORO: IL CORDOGLIO DELL’ASSESSORE CANI E DELLA GIUNTA

(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

mer 18 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 18 dicembre 2024 – L’assessore dell’Industria Emanuele Cani esprime profondo cordoglio per la morte dell’operaio Stefano Deiana a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio in un’officina nella zona industriale di Elmas.

“Sono vicino alla famiglia del lavoratore e auspico che dopo questa ennesima, intollerabile tragedia siano rafforzate a tutti i livelli le misure di prevenzione e di controllo. L’assessorato dell’Industria si impegna a fare la propria parte per contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza affinché questi drammi non debbano più ripetersi. All’operaio rimasto ferito nello stesso incidente auspico una pronta guarigione”.

