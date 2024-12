(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 Trasporti. Fallucchi (FdI): Silenzio Regione Puglia su collegamento aereo Foggia-Milano

“Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito di una mia interrogazione, ha manifestato ‘ferma volontà di intervenire’ e ‘piena disponibilità di accompagnare fattivamente la Regione Puglia per valutare congiuntamente la sussistenza dei presupposti’ per l’attivazione del collegamento aereo Foggia-Milano Linate. Il Mit, nel richiamare la necessità di un lavoro congiunto Ministero, Regione ed Enac da valorizzare in una Conferenza di Servizio ha richiesto alla Regione Puglia, così come avvenuto per altre Regioni, di poter acquisire informazioni preliminari rispetto alla Conferenza di Servizio al fine di reggere e superare il vaglio di Bruxelles. Ad oggi, tuttavia, non risulta che la Regione Puglia abbia dato seguito alla richiesta del Mit. Per questo ho chiesto al presidente di Regione, Michele Emiliano, e all’assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, di rendere nota l’attività che al Regione Puglia sta svolgendo per corrispondere alla richiesta del Mit e dotare, finalmente, il territorio foggiano di un collegamento aereo diretto con Milano”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi.

