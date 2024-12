(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 Manovra, Manzi (Pd), Giuli commissariato da Giorgetti, restano i tagli ai settori culturali

“Le promesse di Giuli sono state tutte tradite: durante la discussione della manovra di bilancio, non c’è stato alcun aumento dei fondi per la cultura. Restano i tagli feroci che Giorgetti ha inflitto a tutti i settori del Ministero della Cultura, commissariando di fatto il neo ministro Giuli.” Così la capogruppo democratica nella Commissione Cultura della Camera, Irene Manzi, a margine della discussione della manovra in Commissione Bilancio.

Roma, 17 dicembre 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it