I:SOSTITUISCE IL PRECEDENTE – Tradizionale visita di Elia, la mascotte di Grandemilia, in Pediatria. Donata una gift card da € 1.000,00.

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 Grazie

Gabriele Sorrentino

Ufficio Relazioni con la stampa e i media

Servizio Comunicazione e informazione

http://www.aou.mo.it

Inviato: martedì 17 dicembre 2024 10:01

Oggetto: Stamattina tradizionale visita di Elia, la mascotte di Grandemilia, in Pediatria. Donata una gift card da € 1.000,00.

Comunicato stampa

Tradizionale visita di Elia, la mascotte di Grandemilia, in Pediatria

Donata una gift card da € 1.000,00

Modena, lunedì 16 dicembre 2024 – Elia, la mascotte di Grandemilia, è arrivato stamattina insieme a Mamma Natale portando doni ai pazienti del reparto. Anche quest’anno, Grandemilia ha donato una gift card da € 1.000,00 al reparto da utilizzare nei punti vendita per le loro esigenze.

Ad accogliere Elia, una rappresentanza del personale medico e infermieristico, guidata dal prof. Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno Infantile, il dottor Giovanni Palazzi, Referente dell’Oncoematologia Pediatrica, Maria Cifuni, Coordinatrice infermieristica della Pediatria, insieme a una rappresentanza di medici e infermieri. Con loro le maestre della Scuola Ospedaliera G. Grossi – IC6 di Modena, e Spazio Incontro del Comune di Modena.

“Desidero ringraziare il Grandemilia per questa collaborazione che è diventata ormai un a gradita abitudine – ha ricordato il prof. Lorenzo Iughetti – È importante per i nostri bambini ricoverati ricevere attenzioni particolari in questo periodo di feste dove è più difficile rimanere lontani dal proprio ambiente. È fondamentale l’aiuto che il Grandemilia fornisce alla Scuola che garantisce ai bambini ed agli adolescenti ricoverati il diritto a conoscere e ad apprendere nonostante la malattia consentendo la continuità degli studi, permette agli alunni ed alle famiglie di continuare a sperare, a credere ed investire nel futuro. Al termine della terapia il paziente potrà reinserirsi nel mondo scolastico senza particolari problemi non avendolo di fatto mai abbandonato.”

Gabriele Sorrentino

Ufficio Relazioni con la stampa e i media

Servizio Comunicazione e informazione

http://www.aou.mo.it