(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 *IL LEGHISTA ROMEO: CANNA? QUANDO FACEVO IL SERVIZIO MILITARE NEGLI ALPINI

QUALCHE VOLTA ACCADUTO, AVEVO 18 ANNI (VIDEO)*

*Il capogruppo leghista al Senato: mio fratello Filippo ‘Champagne’? E’ un

influencer, prima mi votava ma l’ultima volta…*

Se mi sono mai fatto una canna prima di guidare? “Mai successo, in passato

qualche volta è capitato quando facevo il servizio militare, ero negli

alpini, vicino Merano, quando avevo 18 anni, mi è capitato qualche volta di

sera. Ho provato e ho capito subito che era una cosa che non andava bene,

che faceva più male che bene. E per questo che consiglio vivamente a chi è

giovane di non provarla”. Ad evocare questo ricordo è il capogruppo della

Lega in Senato Massimiliano Romeo, che oggi è stato ospite della

trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e

Geppi Cucciari. Pochi sanno che ha un fratello molto diverso da lei, il cui

soprannome è Filippo ‘Champagne’…”E’ il suo ‘nome d’arte’ perché

appassionato di champagne”. E’ una star dei social. “Negli ultimi due anni

fa l’influencer, prima lavorava nell’agenzia di pratiche auto di mio

padre”. Avete mai bevuto champagne insieme? “Qualche volta, quando lui era

alle prime armi come influencer. Ma io bevevo al massimo un bicchiere”. E

il Natale lo passerete insieme? “Si, stiamo insieme”. Suo fratello la vota?

“Mi ha votato negli anni passati di recente ha detto che non avrebbe votato

la Lega, mi ha detto ‘Mas stavolta non voto per voi’. Secondo me però non è

andato neanche a votare…”

