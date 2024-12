Esplosione Aprilia, Federcasalinghe: destinare 50% bonus elettrodomestici per sostituire piani cottura a gas con induzione

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

Destinare almeno il 50% delle risorse previste per il Bonus elettrodomestici alla sostituzione dei piani cottura a gas con piani cottura ad induzione o elettrici, sicuri ed ecologici. E’ la richiesta che avanza Federcasalinghe in una lettera a firma della Presidente, Federica Gasparrini, inviata ai Capogruppo della Camera dei Deputati dopo l’ennesima tragediacausata dall’esplosione di una villetta per una fuga di gas ad Aprilia, in provincia di Latina.

“Ieri – scrive la Presidente Gasparrini – un ulteriore drammatico mortale scoppio di gas in una villetta ad Aprilia. Bilancio di tre morti, tra cui una bambina di 12 anni, e un ferito. Chiediamo aiuto al Parlamento, organo sovrano del Paese, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Presidente del Coniglio dei Ministri On. Giorgia Meloni e al Governo tutto affinché tali tragedie non si verifichino più. La finanziaria – ricorda – stanzia risorse prelevate dalle tasse per finanziare tanti bonus, tra questi figura quello per la sostituzione di vecchi elettrodomestici. Ma un vecchio frigorifero, o una vecchia lavatrice non uccidono. Un piano cottura alimentato a gas si”.

Per questo – sottolinea Gasparrini – “chiediamo agli eletti dal Popolo che almeno il 50% delle risorse previste per il Bonus elettrodomestici presente nella Legge di Bilancio sia finalizzato alla sostituzione dei piani cottura a gas con piani cottura ad induzione o elettrici, sicuri ed ecologici. L’Associazione – conclude la Presidente di Federcasalinghe – sta chiedendo incontri urgenti con i Capogruppo, iniziando da giovedì 19 dicembre con l’On. Paolo Barelli di Forza Italia”.