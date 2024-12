CS – Incontro del presidente Bucci con i sindaci della provincia di Savona: le priorità espresse dal sindaco di Alassio inerenti P.P.I. di Albenga, cantieri autostradali e diga soffolta

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 Incontro del presidente Bucci con i sindaci della provincia di Savona: le priorità espresse dal sindaco di Alassio inerenti P.P.I. di Albenga, cantieri autostradali e diga soffolta

Durante l’incontro che si è svolto ieri, lunedì 16 dicembre, tra il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e i sindaci della provincia di Savona, volto a far emergere le maggiori priorità del territorio, il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha presentato tre punti, riguardanti la richiesta almeno dell’apertura 24 ore su 24 del Punto di Primo Intervento di Albenga; la rimozione dei cantieri autostradali nei fine settimana e nei giorni festivi, al fine di evitare gravi disagi al traffico, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica; infine, ha caldeggiato il sostegno da parte della Regione per la realizzazione ad Alassio di una diga soffolta, ritenendola un’opera indispensabile per la protezione della costa e per preservare la spiaggia.

Presente all’incontro anche il consigliere regionale e consigliere comunale di Alassio Rocco Invernizzi.

Il sindaco Marco Melgrati dichiara: “Sono soddisfatto dell’incontro avuto ieri con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha dato risposte concrete su ciascun punto portato alla sua attenzione da me e dagli altri sindaci intervenuti. L’apertura del Punto di Primo Intervento di Albenga è fondamentale per la nostra comunità e poter contare almeno sulla sua apertura 24 ore su 24 nei mesi estivi, come il presidente Bucci ci ha assicurato potrà avvenire dal prossimo anno, è una conquista che aspettavamo da tempo, con l’augurio che in futuro ci possa essere la continuità di questo servizio fondamentale anche nei mesi invernali, per la quale è necessario prima effettuare un monitoraggio dei numeri di accesso per valutare la fattibilità di tale servizio. Sul fronte dei cantieri autostradali, è importante per noi sapere, e far sapere, ai turisti che scelgono la nostra destinazione e ai cittadini che si muovono in auto, che in occasione della prossima ricorrenza natalizia i cantieri verranno sospesi durante i ponti e i giorni di festa, per ridurre al minimo i disagi che conosciamo bene. Infine, per quanto riguarda la diga soffolta, il presidente Bucci ha espresso sostegno alla realizzazione dell’opera, impegnandosi a intervenire insieme al Comune di Alassio per superare le difficoltà tecniche e amministrative. A tal proposito, desidero sottolineare che proprio oggi avremo un incontro con i tecnici dell’Università di Padova inerente l’incarico di progettazione e l’invio del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche dedicato alla diga soffolta, che rappresenta una protezione indispensabile per il nostro litorale, senza la quale gli importanti ripascimenti finanziati dalla Protezione Civile – due da 2 milioni e mezzo di euro e il prossimo da 3 milione mezzo di euro -possono ben poco. Il parere negativo finora espresso dall’Ufficio regionale di Ecosistema Costiero e Tutela della Costa si basa sul fatto che la sabbia di Alassio è estremamente bella e particolare. Di questo siamo naturalmente molto orgogliosi, ma decisamente più preoccupati dal fatto che presto non l’avremo più se non riusciremo a proteggerla adeguatamente con questo intervento assolutamente necessario e senza alcun impatto ambientale e visivo, dal momento che la diga sarebbe sommersa. Inoltre, ci tengo a sottolineare che sarebbe importante procedere al più presto con questo progetto anche in vista dei nuovi affidamenti delle concessioni balneari nell’ambito della direttiva Bolkestein, in maniera tale da poter inserire nel bando anche il supporto a questo progetto da parte dei balneari”.

