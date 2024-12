Convocazione Consiglio Comunale del 19 dicembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 CITTA’ DI ASTI

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Regolamento per il funzionamento degli Organi

collegiali, il Consiglio comunale è convocato in via ordinaria per il giorno di:

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 2024 alle ore 19.30

PRESSO LA SALA RIUNIONI POSTA AL SECONDO PIANO DI

PALAZZO MANDELA, PIAZZA CATENA 3.

ORDINE DEL GIORNO

SEDUTA PUBBLICA

 Interrogazioni e interpellanze

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio

 Comunicazioni del Sindaco

1) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.

19/8/2016 n. 175 e s.m.i. (TUSP) Stato di attuazione e ricognizione dell’assetto complessivo

delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 – Provvedimenti. I.E. (referente: Sindaco)

2) Servizio di avvalimento della Provincia di Asti per svolgimento dei procedimenti S.U.A.P.

con implicazioni in materia ambientale – Rinnovo ed approvazione schema di convenzione

tra la Provincia di Asti ed il Comune di Asti – Provvedimenti. I.E. (referente: Assessore

Amasio)

3) Individuazione di nuova area da assoggettare a Piano di recupero ex articolo 27 legge n.

457/78 denominato “Vicolo Battisti” per ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione

d’uso di edificio esistente sito in Asti, via Cesare Battisti n. 14. (referente: Assessore

Amasio)

4) Piano Abbattimento Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Asti – Adozione.

(referente: Assessore Amasio)

Asti, 13 dicembre 2024

Il Presidente del Consiglio comunale

Federico Garrone