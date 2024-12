Comunicato stampa: StraOrdinarie. Incontro “Il mondo con i tuoi occhi… ” con l’autrice Ana Maria Sepe 18 dicembre ore 17.00 in Biblioteca.

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 Rassegna StraOrdinarie. Libri, storie, diritti. Mercoledì 18 dicembre alle 17.00 incontro su Il mondo con i tuoi occhi. Tutti gli strumenti per disinnescare gli autoinganni e affermare chi sei veramente con l’autrice Ana Maria Sepe

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia, attraverso il Servizio Servizi alla Comunità, il Centro SeiDonna e la Biblioteca comunale Maria Goia, in collaborazione con l’Associazione di volontariato Amici della Biblioteca di Cervia, organizzano e promuovono la terza edizione della rassegna StraOrdinarie. Libri, storie, diritti.

Il terzo appuntamento della rassegna è per mercoledì 18 dicembre alle ore 17.00, in biblioteca. Incontriamo la psicoanalista e fondatrice Psicoadvisor Ana Maria Sepe, autrice di Il mondo con i tuoi occhi. Tutti gli strumenti per disinnescare gli autoinganni e affermare chi sei veramente insieme ad Anna De Simone, per una lezione di educazione emotiva, un incontro introspettivo e soprattutto, per creare insieme uno spazio per riflettere, per guardarsi, capirsi e imparare a sostenersi.

SINOSSI Chi sei oggi rispecchia ciò che vorresti essere? Se senti che qualcosa ti trattiene dal raggiungere il tuo vero potenziale, sappi che non è solo un’impressione. Ogni giorno “forze interne” che risiedono nella tua memoria e “pressioni esterne” che arrivano dalla famiglia e dalla società in cui vivi, pongono limiti e indirizzano il tuo cammino verso un destino già scritto. Mentre diventiamo adulti, infatti, un gran numero di variabili ha già scelto tanto per noi, mettendoci su dei binari. Così ti ritrovi sul percorso in cui incontri meno resistenze ma che ti priva dell’opportunità di scegliere la tua destinazione. Deragliare da quei binari, iniziare a esplorare nuovi modi di essere e di esistere, è l’unica via per raggiungere un livello superiore di autocomprensione e realizzazione personale. Come riuscirci? Per farlo, Ana Maria Sepe e Anna De Simone, applicano il loro metodo unico di studio e analisi guidandoci nella conoscenza di come si sviluppa la nostra identità, l’insieme di tutto ciò che ci rende unici, irripetibili e diversi l’uno dall’altro. Attraverso un mix di evidenze scientifiche, strategie pratiche ed esercizi di introspezione, scoprirai come costruire una vita che rispecchi veramente chi sei, con i tuoi desideri più profondi. Ecco perché l’ultimo tassello di questo percorso verte su “tutto ciò che senti dentro”, sulla facoltà di monitorare e riconoscere le tue reazioni emotive, esprimendole in armonia con vecchi scopi e nuovi valori appresi. Scegliere di affermarsi, guardarsi dentro e curare le proprie ferite invece che ferire a propria volta è qualcosa di nobile e coraggioso ed è l’unica via per lasciare quei binari tanto vincolanti.

