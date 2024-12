Comunicato stampa – Marchisio. Universiadi, ottimo successo dei test event.

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

Marchisio. Universiadi, ottimo successo dei test event.

Un grande successo a Pragelato nello scorso weekend. Sulla nuova pista di biathlon si è svolta la prima prova della Coppa Italia Fiocchi di biathlon con la partecipazione di oltre 250 atleti. Si sono particolarmente complimentati, per la qualità della pista e la funzionalità dell’intero impianto, gli organizzatori di Torino 2025 Fisu Games. Si è trattato, infatti, di un altro test event in vista delle Universiadi che si terranno dal 13 al 23 gennaio prossimo e che vedranno proprio Pragelato protagonista per molte discipline sportive.

Insomma, si può tranquillamente sostenere che si è superato sia il test più squisitamente tecnico e sia quello sul versante organizzativo. E Pragelato, proprio in vista dell’evento internazionale delle Universiadi del 2025, si prepara non solo per far disputare al meglio le gare previste dall’organizzazione, ma dopo quell’evento decolleranno una serie di opere che faranno di Pragelato la capitale di molte discipline sportive che potranno accreditare il nuovo impianto come nuovo Centro Federale delle Discipline Nordiche, atteso da molti anni. Con le Universiadi, quindi, anche per Pragelato partirà una nuova stagione di forti investimenti finalizzati al rafforzamento e al consolidamento della sua antica vocazione turistica, produttiva, paesaggistica e sportiva.

Massimo Marchisio, Sindaco Pragelato.

