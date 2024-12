(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 Comunicato stampa – A Brembate la Dr.ssa Biffi sostituirà la pediatra Mariani

L’ASST informa che Martedì 31 Dicembre 2024 (ultimo giorno di lavoro Lunedì 30 Dicembre 2024) cesserà l’attività di Pediatra di famiglia, per pensionamento, la Dr.ssa Danila Mariani, nell’Ambito di Capriate San Gervasio, Brembate, Filago e Bottanuco.

Contestualmente, Martedì 31 Dicembre p.v., sarà conferito un incarico provvisorio alla Dr.ssa Giulia Biffi.

L’assegnazione alla nuova pediatra di tutti i bambini precedentemente assistiti dalla dr.ssa Mariani avverrà automaticamente, senza necessità di recarsi allo sportello del Distretto dell’ASST.

Qualora i genitori non concordassero con l’assegnazione automatica, per effettuare una scelta diversa, potranno seguire una delle seguenti modalità:

· On line da https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ (se in possesso di SPID/Pin/CIE/Pin CNS/ OTP per minorenni e tutelati) o App Fascicolo Sanitario

· Presso le Farmacie aderenti del territorio

· Inoltrando richiesta tramite sportello telematico https://teknecloud.it/SIOC-ASSTBGOVEST/ (i nostri operatori prenderanno in carico le domande a partire dalle ore 8.30 del 31/12 p.v.)

· Allo sportello «Scelta/Revoca», previo appuntamento su [ https://webapp.prenotami.cloud/ | https://webapp.prenotami.cloud/ ] selezionando nel box di ricerca Scelta/Revoca medico – Ponte San Pietro.

Di seguito le modalità e gli orari di svolgimento dell’ambulatorio :

AMBULATORIO – Dr.ssa Giulia Biffi

Brembate – Via Monte Grappa, 2

Lunedì

11.00 – 15.00*

Martedì

14.30 – 17.30*

Mercoledì

12.00 – 15.00*

Giovedì

15.00 18.00*

Venerdì

10.00 – 12.00*

* riceve su appuntamento

Rossella Prandina

Referente amm.va Comunicazione

Asst Bergamo Ovest