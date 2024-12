(ACON) SPORT. MORANDINI (FP): GRANDE PALCOSCENICO MONDIALE PER STADIO FRIULI

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

palcoscenici internazionali. E non possiamo che essere

enormemente soddisfatti per questo importante risultato, frutto

dell’impegno e del gioco di squadra, in questo caso la

definizione calza perfettamente, tra Regione Fvg, Figc e Udinese

Calcio”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Edy Morandini

(Fedriga presidente), anche a nome dei colleghi del gruppo,

commentando la notizia della designazione, da parte della Uefa,

della citt? di Udine quale sede della Supercoppa in programma il

13 agosto 2025.

“Per il Friuli Venezia Giulia e Udine l’appuntamento del prossimo

13 agosto sar? davvero un gran palcoscenico – aggiunge

l’esponente di Maggioranza – se pensiamo a quante persone hanno

seguito quest’anno la finale disputata tra Atalanta, vincitrice

dell’Europa League, e Real Madrid, vincitore della Champions,

qualcosa come 22 milioni di spettatori”.

“Un risultato importante in chiave promozionale e sportiva,

frutto della sinergia tra l’ente regionale e la delegazione Figc.

E per questo ringrazio per l’impegno il presidente Ermes Canciani

e tutto il direttivo. Con la scelta effettuata dalla Uefa,

l’Udinese calcio e lo stadio Friuli conquistano ancora una volta

un alto livello nazionale e internazionale”.

