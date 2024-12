(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 DE PRIAMO (FDI): GIORGIA MELONI AD ATREJU, RACCONTA 26 ANNI DI SOGNI DI UNA GENERAZIONE CHE OGGI SONO LA SPERANZA DEL RILANCIO DI UN’INTERA NAZIONE

“Da 26 anni Atreju racconta una storia, un mondo e un modo di fare politica che oggi vede tanti ex ragazzi, la generazione Atreju, alla guida del Governo nella persona di Giorgia Meloni e di ministri e parlamentari che di quella generazione fanno parte e che oggi la affiancano nell’opera di risanamento e rilancio della Nazione. Nel suo straordinario discorso, oggi, Giorgia Meloni ha ribadito come la compattezza di questa maggioranza parlamentare e la coesione tra tutte le anime che compongono il Governo siano il vero elemento di discontinuità rispetto alla storia della politica italiana. Una compattezza e una coesione che accompagneranno questo Governo fino alla fine del mandato. Atreju è stato il palcoscenico su cui si è raccontato il lavoro fatto in due anni, con una maggiore credibilità internazionale e una centralità dell’Italia nel dettare la politica europea ed estera, con un rilancio dell’occupazione e dell’economia con riduzione del cuneo fiscale e incremento reale delle buste paga, con il record di lavoro femminile in Italia, con politiche di contrasto all’immigrazione irregolare, con il rilancio del Sud che, dati alla mano, diventa la locomotiva d’Italia, con una tassazione per gli extraprofitti delle banche, con un’attenzione forte alle imprese, alla sanità, all’ambiente, alla sicurezza. Oggi Giorgia Meloni ha raccontato il sogno di una generazione che diventa, ogni giorno di più, la speranza di crescita per tutta la Nazione”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

