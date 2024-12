Sicurezza, MONTARULI (FdI): difendere libertà non passa dal sopruso

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

“La sinistra è contro la sicurezza, noi a favore delle forze dell’ordine”

Roma 14 dicembre – “Difendere la libertà non passa mai dal sopruso, questo

lo confermiamo con il ddl Sicurezza”. Così l’Onorevole Augusta Montaruli,

vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. “La sinistra si conferma

contro ogni provvedimento destinato a migliorare la sicurezza dei nostri

quartieri e contro il nostro tentativo di dare più strumenti alle forze

dell’ordine. Solo così si spiega perché è assente quando in corteo ci sono

le forze dell’ordine ed è invece presente quando a manifestare sono i

centri sociali e le organizzazioni a loro vicine – prosegue l’Onorevole. La

verità è che il ddl sicurezza colpisce, tra le altre cose, chi usa la

piazza per aggredire le forze dell’ordine. La sinistra, evidentemente

preferisce stare dalla parte degli aggressori, noi dalla parte degli agenti

di polizia che sono anzitutto lavoratori. Il loro lavoro e i loro diritti

non sono utili alla narrazione di chi continua a invocare Gandhi a

sproposito, di chi usa percorsi non autorizzati come strumento di azioni

vili, quali quelle viste ieri a Torino. Con il ddl sicurezza chi fa

percorsi non autorizzati per aggredire verrebbe punito più severamente: noi

ne andiamo fieri, perché difendere la libertà di espressione non passa mai

dal sopruso di cui si rendono costantemente protagonisti certi personaggi –

conclude Montaruli.

