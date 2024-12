(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 LEGGE DI BILANCIO, BIGNAMI (FDI): MANOVRA EQUILIBRATA DOPO ANNI DI BONUS A

PIOGGIA

“Quella del governo Meloni è una manovra seria ed equilibrata che guarda

davvero agli interessi di tutti gli italiani. Particolare attenzione, tra

gli altri, viene riservata ai giovani, con il fondo di garanzia per

l’acquisto della prima casa e con borse di studio destinate agli

specializzandi. Inoltre, viene previsto un contributo per favorirne

l’accesso alle attività ricreative e sportive. Importanti sono anche le

misure a favore di fragili e anziani, con la riduzione di burocrazia e

attese. Aiuti concreti, poi, per artigiani e commercianti che avviano una

nuova attività nel 2025. Dopo anni di sprechi, targati Pd- 5Stelle, il

governo Meloni è un modello nell’utilizzo delle risorse a favore di

crescita e sviluppo, e mette in archivio la politica di bonus a pioggia e

assistenzialismo”.

Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 14 dicembre 2024