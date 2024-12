C.S. “Natale al Museo”, il calendario di iniziative in programma al Museo Archeologico Lametino

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

“Natale al Museo”, il programma di iniziative al Museo Archeologico Lametino

Sono partite al Museo Archeologico Lametino le iniziative di “Natale al Museo”. Il calendario di appuntamenti dedicati a bambini e adulti – particolarmente indicato per le famiglie – accompagnerà i visitatori nell’atmosfera delle feste natalizie, un modo innovativo di vivere il museo come luogo di socializzazione.

“‘Natale al Museo’ è il tema del calendario di attività previste per le festività di Natale 2024 – dichiara il Direttore del Museo Arch. Simona Bruni – Aspettiamo con gioia tutta la comunità per vivere questa programmazione al Museo. Un calendario ricco di eventi, per un museo che vuole essere spazio partecipato per tutti i visitatori. Il Natale è un momento nel quale possiamo cogliere l’occasione per un tempo di qualità con amici e famiglia. È per noi motivo di orgoglio che le famiglie, appassionati, la comunità tutta possano vivere da vicino il nostro inestimabile patrimonio culturale.”

Il calendario natalizio, cominciato domenica 8 dicembre con le visite guidate tematiche per la Festa dell’Immacolata, ha visto la musica ritornare all’istituto culturale lametino con la VIII kermesse d’inverno per specialità strumentali e vocali organizzata dalla associazione culturale Animula e promossa dalla Direzione Regionale Musei Calabria.

Nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 dicembre spazio a due laboratori didattici, riservati, rispettivamente, a adulti fra i 20 e i 40 anni e a giovani utenti dai 10 ai 15 anni. A cura di Marco Matarazzo e del personale del Museo, i due laboratori indagano i temi della ceramica a vernice nera nel mondo antico e delle anfore di Terina, la sub-colonia magnogreca che sorgeva nella Piana di Sant’Eufemia.

La settimana che precede il Santo Natale vedrà altri momenti culturali al Museo Archeologico Lametino.