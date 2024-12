(ACON) BILANCIO. ECCO COSA CAMBIA CON LA MANOVRA SETTORE PER SETTORE/2

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

potranno realizzare grazie all’approvazione della manovra

finanziaria, nei settori che vanno dalla Cultura al Patrimonio.

CULTURA. Importante canale contributivo per i musei pubblici,

privati, civici e di interesse regionale, che potranno disporre

nel triennio di 32 milioni, mentre alla rete bibliotecaria

regionale sono destinati 4 milioni per l’acquisto di opere

letterarie o di fondi documentali di interesse storico e

culturale. Un contributo di 1 mln e 455mila euro viene assegnato

all’Erpac, mentre la Fondazione Aquileia ricever? 1 milione nel

2025 e 4 nell’arco del prossimo triennio. Un’altra posta da 1,8

milioni servir? ad allestire spazi per la promozione culturale.

Nuovi fondi (1,4 milioni) anche al Gect Gorizia per le attivit?

legate alla capitale della cultura, con ulteriori 650mila euro

per le tappe di avvicinamento. Il budget a disposizione del

vicegovernatore Mario Anzil, che si occupa di Cultura e Sport, ?

di 103 milioni.

SPORT. Nuovi contributi (1 milione e 150mila euro) per le

manutenzioni ordinarie degli impianti sportivi, mentre il Comune

di Cividale ricever? 1 milione e mezzo per l’adeguamento della

piscina comunale. 500mila euro serviranno a organizzare il

Festival olimpico della giovent? europea, 300mila ai Comuni in

cui sono presenti impianti specializzati per il biathlon, 300mila

per l’adeguamento dei campi di tiro a volo.

SCUOLA. La Giunta ha previsto ulteriori 6,4 milioni per

l’edilizia scolastica. Con gli emendamenti arriva 1 milione per

gli studenti delle scuole paritarie, 170mila euro per le scuole

dell’infanzia non statale e 90mila euro come concorso alle spese

delle Universit? della terza et?. La Regione accompagner? la

nascita delle nuove sedi scolastiche con 400mila euro per il

2024-25 e con 270mila euro per il successivo anno scolastico.

Altri 3,4 milioni verranno destinati ai soggetti gestori dei nidi

d’infanzia per il contenimento delle rette.

LAVORO. Dotazione di 4 milioni per il fondo speciale destinato

alla ricerca scientifica e all’intelligenza artificiale. Uno

stanziamento di 3,8 milioni verr? destinato alla realizzazione di

un’infrastruttura permanente di fibra ottica per la comunicazione

sicura nell’ambito della logistica marittima. Il budget a

disposizione dell’assessore Alessia Rosolen, che si occupa di

Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, ? di 239 milioni.

SALUTE. Con 3 miliardi e 560 milioni di euro di dotazione

complessiva a disposizione dell’assessore Riccardo Riccardi, ?

come sempre il comparto che attira la maggior parte delle

risorse. Da sottolineare i 110 milioni per gli investimenti e i

180 milioni per le politiche sociali. Introdotte con gli

emendamenti anche modifiche normative che hanno lo scopo di

migliorare le retribuzioni del personale del Ssr e di acquistare

prestazioni aggiuntive in deroga. Si apre anche a un partenariato

pubblico-privato per la gestione dei servizi residenziali per

anziani non autosufficienti. Vengono poi destinati 1,6 milioni

per riorganizzazione e risanamento dell’istituto Rittmeyer di

Trieste, 1 milione a testa alle strutture che si occupano di

riabilitazione funzionale (Santa Maria dei Colli di Tricesimo, La

Nostra Famiglia di San Vito al T. e Pasian di Prato, l’istituto

elioterapico di Grado) e 780 mila euro per le gestanti in

difficolt?. 300mila euro andranno ai Comuni per la manutenzione

dei defibrillatori.

ENTI LOCALI. I Comuni percepiranno nel 2025 un totale di 679

milioni, a fronte di una compartecipazione alla finanza pubblica

di 44,3 milioni. Altri 11,6 milioni sono destinati al

funzionamento delle Comunit? di montagna e della Collinare.

Saranno trasferiti agli Enti di decentramento regionale (Edr)

poco pi? di 39 milioni. Sempre nell’ambito delle competenze

dell’assessore Pierpaolo Roberti – che potr? disporre di un

budget di 682 milioni – vengono assegnati 3,5 milioni al

Programma sicurezza. Con gli emendamenti arrivano anche 3 milioni

alle quattro Prefetture per acquisire attrezzature e

strumentazioni, e ulteriori 4 milioni agli enti locali per

realizzare interventi in materia di sicurezza urbana. Viene

inoltre previsto l’ampliamento della finestra elettorale della

prossima primavera, che si aprir? a partire dal mese di marzo.

PATRIMONIO. Nell’ambito del budget di 145 milioni affidato

all’assessore Sebastiano Callari, ulteriori 10 milioni andranno a

finanziare il trasferimento degli uffici della Regione in

Portovecchio, mentre 3 milioni serviranno alla manutenzione di

Villa Manin. Stanziati 4,5 milioni per i contributi sulle

assicurazioni contro gli eventi calamitosi, con la possibilit? di

raggiungere il 100 per cento della polizza. La manutenzione

ordinaria dell’Erpac viene finanziata con 2,1 milioni, mentre 1,5

milioni serviranno nel prossimo triennio a recuperare i beni

militari dismessi. Concessi 1,5 milioni ad Ardis per la cessione

della Casa dello studente di Udine. A livello normativo, i Comuni

vengono autorizzati a rilasciare le nuove concessioni demaniali

marittime per attivit? turistico-ricreative della durata di

vent’anni.

ARTICOLI FINANZIARI. Un milione e 836mila euro vengono destinati

a rafforzare il programma di cooperazione europea Interreg,

mentre 500mila euro serviranno a organizzare il cinquantenario

del sisma del 2026. Contributo straordinario di 200mila euro ai

Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine per un progetto

pilota di spettacolo pirotecnico con luci non inquinanti. Il

budget delle Finanze affidato all’assessore Barbara Zilli ? di

106 milioni.

