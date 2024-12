(ACON) BILANCIO. ECCO COSA CAMBIA CON LA MANOVRA SETTORE PER SETTORE/1

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 13 dic – L’approvazione dei disegni di legge

che compongono la manovra finanziaria per il 2025 – che si chiude

sulla cifra record di 6 miliardi e 242 milioni – comporta una

serie di importanti novit? in ogni comparto. Ecco le principali

misure introdotte al termine della maratona consiliare di quattro

giorni.

ATTIVIT? PRODUTTIVE. Viene allargata la possibilit? di finanziare

domande pervenute nel 2024 relative agli incentivi per impianti

fotovoltaici (5 milioni), all’ammodernamento delle unit?

abitative (1,4 milioni), all’incremento dell’offerta turistica

nei comprensori montani (500mila), alla realizzazione di arene e

siti per spettacoli all’aperto (500mila) e all’acquisto di arredi

e attrezzature per pratiche all’aria aperta (500mila). Due

milioni vengono concessi al Consorzio per il nucleo di

industrializzazione della provincia di Pordenone, altrettanti

all’Interporto di Fernetti a Trieste, mentre il Coselag dell’area

giuliana ricever? 8 milioni per un’infrastruttura in grado di

attrarre nuovi investimenti. Ulteriori 5 milioni vengono

destinati al Frie e 1 milione alle Camere di commercio, mentre

altri 5 milioni serviranno a finanziare i centri per la

produzione dell’idrogeno. 500mila euro andranno al consorzio

Cosef per una rotatoria a Osoppo. A livello normativo, con un

emendamento si introducono premialit? nei bandi per le aziende

che riconoscano ai loro dipendenti aumenti retributivi con

contratti di secondo livello. Il budget a disposizione

dell’assessore Sergio Emidio Bini, che si occupa anche di

turismo, ? di 185 milioni.

TURISMO. Numerosi interventi vanno a potenziare le capacit? di

intervento di PromoTurismoFvg, per un totale di circa 8,5 milioni

a cui si sono aggiunti quasi 1,3 milioni tramite gli emendamenti

di numerosi consiglieri di maggioranza. Un milione e 400mila euro

nel 2025, con una proiezione di 6,4 nel triennio, viene destinato

all’ammodernamento delle unit? abitative ammobiliate a uso

turistico, 1 milione ai progetti unitari per l’esercizio

dell’attivit? di albergo diffuso, 2,5 milioni all’insediamento di

strutture ricettive alberghiere.

AGRICOLTURA. Una posta significativa sono i 4,5 milioni destinati

a implementare il fondo rischi e accesso al credito delle ditte,

mentre 700mila euro serviranno a promuovere nuove conoscenze in

agricoltura. Sei milioni in tre anni vengono destinati alla

manutenzione della viabilit? dei comuni montani, mentre il

municipio di Pontebba ricever? 1,5 milioni per realizzare la

nuova falegnameria regionale. Ulteriori 800mila euro sono

accantonati per fornire prodotti biologici nelle mense pubbliche.

Stanziati anche 400mila euro per la progettazione di opere di

viabilit? forestale. Il budget a disposizione dell’assessore

Stefano Zannier supera i 113 milioni di euro.

AMBIENTE. Poco pi? di 12 milioni nel prossimo triennio serviranno

al Consorzio di bonifica della Venezia Giulia per finanziare

interventi di mitigazione dei deflussi discontinui del fiume

Isonzo. 2,5 milioni serviranno invece ai dragaggi straordinari

degli approdi, e 500mila alla manutenzione ordinaria della laguna

di Grado e Marano. I Comuni che volessero realizzare condotte per

convogliare le acque meteoriche, per mitigare il rischio

idraulico, potranno attingere a un fondo da 4,5 milioni, mentre

una cifra ancora pi? alta, 15 milioni, ? destinata

all’efficientamento degli edifici pubblici di propriet? comunale.

2 milioni serviranno a realizzare aree verdi nei centri abitati,

mentre 3 milioni e 360mila euro saranno utilizzati per prevenire

il rischio frane. Con gli emendamenti sono arrivati anche 1

milione per i centri di raccolta rifiuti dei Comuni, 1 milione

per incentivare fusioni societarie per la gestione dei servizi

idrico e dei rifiuti, la riapertura dei termini per le domande di

contributo relative agli eventi ecosostenibili EcoEventiFvg. Il

budget a disposizione dell’assessore Fabio Scoccimarro sfiora i

200 milioni.

INFRASTRUTTURE. Lo stanziamento pi? cospicuo riguarda

l’installazione di impianti fotovoltaici, a cui vengono destinati

70 milioni. Ma ci sono anche i 47,7 milioni di risorse statali

che andranno a chiudere il contenzioso con le societ? che

gestivano il trasporto pubblico locale dal 2001 al 2020, con un

contemporaneo stanziamento di 9,9 milioni per il miglioramento

dei servizi dell’attuale gestore di tpl. Importante iniezione di

liquidit? anche agli Edr, con 70,8 mln per la spesa corrente e

51,2 per la spesa in conto capitale. La Regione aiuter? gli enti

locali a concludere le opere pubbliche gi? finanziate con il Pnrr

e il Pnc, destinandovi 6 milioni. Investimenti sono previsti sui

servizi per la prima infanzia (1 mln), con un canale contributivo

da 400mila euro per l’acquisto di attrezzature e arredi

scolastici. Mezzo milione di euro viene destinato

all’eliminazione delle barriere architettoniche, mentre 4,4

milioni serviranno alla manutenzione ordinaria delle opere di

viabilit? locale. Gli enti locali potranno attingere a un budget

di 2 milioni per il censimento delle condizioni strutturali dei

ponti. Al Comune di Gemona andranno 1,8 milioni per rifare

Palazzo Scarpa che ospiter? l’archivio del terremoto, mentre un

nuovo capitolo da 689mila euro allargher? gli incentivi per

realizzare impianti fotovoltaici alle associazioni senza scopo di

lucro. Rafforzato, con 3,1 milioni, anche il fondo destinato alla

riqualificazione di edifici in stato di abbandono nei centri

storici. Il budget a disposizione dell’assessore Cristina

Amirante ? uno dei pi? rilevanti, pari a 642 milioni.

1 – segue

ACON/FA-fc

132352 DIC 24