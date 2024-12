(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 Sciopero: Dreosto (Lega), sindacati muti su Stellantis ma gettano nel caos le città

Roma, 13 dic – “Il rischio che ci sia un abuso di uno strumento così importante come quello dello sciopero è un fatto grave e inaccettabile proprio per i diritti degli stessi lavoratori. Sindacalisti che puntano ad allungare il weekend gettando nel caos le nostre città, creando gravi disagi a cittadini, pendolari, studenti fuori sede proprio nel penultimo fine settimana prima del Natale è l’ennesima riprova che i sindacati puntano più all’autoconservazione dei loro privilegi piuttosto che a migliorare le condizioni dei loro iscritti. In aggiunta, è arrivato anche il TAR del Lazio a bloccare la precettazione del ministro Salvini che voleva alleviare i disagi agli utenti. Purtroppo i sindacati, muti sul caso Stellantis e sulle crisi aziendali, decidono di attaccare il governo solo quando è di centrodestra. Noi siamo abituati a queste forzature, ma i disagi e il caos nelle città potevano essere evitati: hanno perso un’altra occasione per fare gli interessi degli italiani”.

Così in una nota il senatore e segretario regionale Lega FVG Marco Dreosto.

__________

Ufficio stampa Lega Senato