(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 SALUTE; FURFARO (PD): AI NON AUTOSUFFICIENTI GOVERNO DIA SOLDI DEL PONTE, NON DEI CAREGIVER

Non si smentiscono mai. Il governo Meloni sposta risorse da una parte all’altra per mera propaganda. Oggi è stato depositato un emendamento del governo alla legge di bilancio che istituisce l’articolo 38 bis e prevede che le risorse del Fondo caregiver, destinato al riconoscimento dell’attività di cura svolta dal caregiver familiare, confluiscano nel Fondo nazionale per la non autosufficienza. Così facendo tolgono soldi ai caregiver – con il risultato che andranno a morire anche i progetti già avviati – per poter dire che aumentano le risorse per gli anziani non autosufficienti. In realtà, non stanziano nemmeno un euro in più, ma girano le risorse da una parte all’altra, mettendo in contrapposizione i caregiver con gli anziani. Un giochino ignobile. Giorgia Meloni e il suo governo la smettano, una volta per tutte, di giocare con la vita delle persone. La politica è priorità: sui non autosufficienti mettano i soldi per i condoni, per il centro in Albania, per il Ponte sullo Stretto. Non certo i soldi per chi cura le persone sostituendosi allo Stato”. Lo afferma Marco Furfaro capogruppo PD in commissione affari sociali e membro della segreteria nazionale

Roma, 13 dicembre 2024

