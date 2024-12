(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

BARELLI: "GRANDE SPAZIO PER NOSTRA PROPOSTA POLITICA"

“Nulla ci è regalato, tutto va conquistato giorno dopo giorno. Le elezioni politiche sono certamente importanti, ma non dimentichiamo che prima di queste ci sono una serie di altre competizioni elettorali fondamentali: amministrative, regionali e provinciali. Oggi guardiamo già all’orizzonte delle politiche, ma sappiamo che il successo non dipende mai dall’impegno di una sola persona. Il lavoro di Antonio Tajani è encomiabile e il sostegno di tanti di noi è essenziale ma non basta: dobbiamo tutti moltiplicare i nostri sforzi, lavorare senza sosta, come se le giornate avessero 48 ore, per raggiungere ogni territorio in modo capillare. C’è un dato incoraggiante: l’analisi e il sentiment delle persone ci dicono che c’è grande attenzione e spazio per la nostra proposta. Tuttavia, questa potenzialità va trasformata in realtà. Tra il dire e il fare c’è il mare, ma sono convinto che, con il giusto impegno, possiamo puntare a un risultato straordinario”. Così il Presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, nel suo intervento al Consiglio nazionale di Forza Italia.

