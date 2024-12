(ARC) Stabilit: Riccardi, risorse record per 3,56 miliardi a sistema salute

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 Trieste, 13 dic – “La dotazione complessiva che questa manovra

riserva alla Salute e alle Politiche sociali, pari a 3 miliardi e

560 milioni di euro, rappresenta una cifra mai stanziata in

precedenza per il comparto. Con queste ingenti risorse, la

Regione vuole rispondere con misure pragmatiche e di prospettiva

alle criticit? che oggi investono il sistema sanitario (tra cui

l’aumento delle cronicit?, la carenza di personale,

l’inappropriatezza nelle attivit? prescrittive per citarne

alcune), dando continuit? agli investimenti che, dal 2018 a oggi,

hanno superato il miliardo di euro”.

Con queste parole l’assessore regionale alla Salute e Politiche

sociali, Riccardo Riccardi, si ? espresso oggi in Consiglio

regionale per commentare l’approvazione dell’articolato afferente

alle sue deleghe nella legge di Stabilit?.

Nel corso dell’illustrazione, il rappresentante della Giunta ha

sostenuto che “la revisione della rete chirurgica e oncologica

regionale devono essere i fari che guideranno il processo di

razionalizzazione del nostro sistema sanitario. Nessun ospedale

verr? chiuso, ma prevediamo una netta distinzione tra strutture

hub e spoke e una specializzazione nel rapporto tra queste

ultime. Questo consentir? di alzare la casistica e di introdurre

un elemento di forte attrazione nella mobilit? delle limitate

competenze professionali attualmente disponibili”.

Riccardi ha inoltre posto l’accento sull’importanza e la

strategicit? delle azioni previste a favore degli anziani non

autosufficienti, in ragione di un andamento demografico che

“determiner? da qui in avanti un sempre maggior fabbisogno di

servizi e di posti letto nelle strutture residenziali. Importanti

– ha aggiunto l’assessore – sono anche le poste che destiniamo

alle politiche del personale (57 milioni in questa manovra) e

delle linee di gestione per riorganizzare l’impianto sanitario

del territorio, adattandolo alle necessit? di un contesto sociale

profondamente mutato nel tempo”.

Entrando nel dettaglio delle voci iscritte a bilancio, la quota

pi? rilevante ? quella a favore della spesa corrente per la

Salute, con un importo di 3 miliardi e 262 milioni di euro, di

cui 3 miliardi e 128 milioni destinati specificatamente al Fondo

sanitario regionale (Fsr) e alla spesa per la garanzia dei

Livelli essenziali di assistenza (Lea). Cifre che garantiscono un

incremento della spesa corrente strutturale destinata alla tutela

della salute dei cittadini di 185 milioni rispetto al consuntivo

2024, stanziati per dare copertura ad una previsione di crescita

di circa il 2,5% dei costi per beni e servizi del Sistema

sanitario regionale (Ssr), ai costi per i rinnovi contrattuali

decisi a livello nazionale e alle politiche regionali sul

personale e sul Ssr.

Un incremento di 6,7 milioni ? stato, inoltre, destinato agli

interventi per l’abbattimento delle rette e gli incrementi degli

oneri sanitari nelle case di riposo, per rispondere ai bisogni di

salute degli anziani non autosufficienti ricoverati nelle

strutture convenzionate con il Ssr. Altri 110 milioni consolidano

lo stanziamento annuale destinato alla spesa di investimento per

la Salute.

Per quanto riguarda le Politiche sociali, che godono di un

finanziamento di 181 milioni di euro, si registra un incremento,

rispetto al 2024, di 3 milioni sullo stanziamento del Fondo

sociale regionale e di 1,5 milioni sullo stanziamento del Fondo

sociale per la disabilit? e la stabilizzazione della crescita

dello stanziamento per la carta acquisti destinata alle famiglie

in difficolt?. Vengono innalzate le soglie di contribuzione per

l’acquisto di pulmini modificati per il trasporto di persone con

disabilit?, fragili, con limitata autosufficienza o anziane, a

favore degli Enti del terzo settore che non costituiscono impresa

sociale.

Beneficer? di maggiori contribuzioni anche il servizio del

soccorso alpino, con un incremento strutturale di 500 mila euro

dello stanziamento annuale a esso riservato, mentre uno specifico

finanziamento triennale ? previsto a sostegno delle associazioni

operanti a favore dei disabili visivi che allevano e/o addestrano

cani guida da assegnare gratuitamente a persone con disabilit?

visiva residenti in regione.

Tra gli emendamenti approvati dall’Aula risalta, in particolare,

quello relativo all’adozione di misure di valorizzazione del

personale del Ssr e di miglioramento delle condizioni retributive

dei professionisti che operano nei servizi di emergenza urgenza,

nelle sedi particolarmente disagiate e poco attrattive o con

carenze croniche di organico, anche attraverso percorsi di

progressione professionale e di sviluppo della formazione e delle

competenze. Un altro emendamento mira a superare i vincoli

all’acquisto di prestazioni aggiuntive dal personale del Ssr per

ridurre le liste d’attesa e coprire temporaneamente le carenze di

organico in attesa del reclutamento di nuovo personale.

Approvato anche l’investimento di 3 milioni di euro per la

ristrutturazione degli immobili dei centri dove vengono erogate

le prestazioni di riabilitazione funzionale, in convenzione con

il Servizio sanitario regionale. Infine, un emendamento alla

legge collegata prevede l’avvio di una ricognizione per

raccogliere e mappare i potenziali soggetti pubblici interessati

a forme di gestione integrata dei servizi residenziali per

anziani non autosufficienti, attraverso lo sviluppo di modelli

istituzionali di gestione pubblica associata e di forme di

partenariato pubblico privato, comprensive di co-finanziamento.

