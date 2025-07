Dal Cilento a Milano, il 24 luglio il cantautore Michele Pecora a Rho con la grande musica italiana.

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Dal Cilento a Milano, il 24 luglio il cantautore Michele Pecora a Rho con la grande musica.

Rho (Milano). Ritorna in Lombardia, nella città di Rho dove ha avuto inizio il successo della sua carriera artistica, il cantautore salernitano, Michele Pecora. Un tuffo nella grande musica italiana, quello dell’artista cilentano e volto noto del Festival di Sanremo e del Festivalbar, ospite di una serata musicale gratuita che si terrà giovedì 24 luglio alle ore 21 con la “Notte Bianca” presso Olen Bar in via Martiri della Libertà n.4, nella città Rho.

Classe 1957, originario di Agropoli, negli anni’70 l’artista campano si trasferì nelle Marche dove nel 1975 iniziò ad esibirsi con il suo primo provino con la casa discografica fondata da Lucio Battisti che gli fece incontrare Ivan Graziani di cui divenne amico. A scoprire il giovane talento musicale fu il cantante e produttore Gianni Ravera che fece gareggiare l’artista cilentano al Festival di Castrocaro dove arrivò vincitore nel 1977 con la canzone “La mia casa”. Di lì, l’inizio di una carriera di successi quella del cantautore campano, che iniziò ad esibirsi con le sue canzoni sul grande palcoscenico nazionale della musica italiana. Autore del brano “Era Lei”, Michele Pecora nel 1979 ottenne la vittoria del Telegatto e nel 1980 fu vincitore del Festivalbar con la canzone “Te ne vai”. Ma la carriera dell’artista cilentano va oltre il palcoscenico, perché scriverà le canzoni per grandi artisti tra cui Barbara Cola, Lighea, Laura Luca, Catherine Spaak e Milva, oltre a ricoprire l’incarico di direttore d’orchestra e a collaborare al Festival di Sanremo del 1995 con gli artisti Franco Battiato, Giusto Pio, Ron, Ivana Spagna, Peppino Di Capri, Riccardo Fogli, e altri. Tantissimi anche i prestigiosi premi musicali vinti dall’artista campano e produttore musicale, definito il “poeta della canzone” che è stato vincitore anche nello show Rai del programma “Ora o mai più” con il brano inedito “I poeti” ritenuto tra i migliori brani d’autore italiani. Artista amato da Nord a Sud dell’Italia dove le sue canzoni d’autore continuano a riscuotere successo nel pubblico, Michele Pecora è un cantautore in continua evoluzione e il 24 luglio ritorna in Lombardia a Rho dove si esibirà all’Olen Bar con un vasto repertorio tra cui la presentazione del nuovo Album “Tra le corde di una vita”.