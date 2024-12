(ARC) Passo Monte Croce: Amirante, graduale riapertura da met gennaio

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 Udine, 12 dic – “Dopo un lungo periodo di lavori causato dal

grave evento franoso del dicembre 2023, siamo finalmente in grado

di annunciare che il Passo di Monte Croce Carnico riaprir? al

traffico a partire dalla seconda met? di gennaio 2025”.

? quanto ha annunciato l’assessore regionale a Infrastrutture e

territorio Cristina Amirante parlando di un grande lavoro di

collaborazione tra istituzioni che porter? ad una graduale

riapertura.

“Per garantire la massima sicurezza, la riapertura avverr?

inizialmente in modalit? a senso unico alternato nei fine

settimana. Questo permetter? di monitorare costantemente la

situazione e di apportare eventuali modifiche”.

Amirante ha messo in evidenza il ruolo sinergico di tutte le

istituzioni italiane e austriache: “il cantiere ? di competenza

di Anas, societ? del Gruppo FS Italiane e ente gestore della

strada statale 52 bis “Carnica”, lungo cui a Paluzza, nei pressi

del Passo di Monte Croce Carnico, si ? verificato il movimento

franoso”.

Come confermato da Anas, l’impegno della societ? prosegue in

sinergia con la Regione Friuli Venezia Giulia. “La Regione – ha

ricordato Amirante – ha cofinanziato l’opera e ha svolto un

lavoro incessante di facilitatore al fine di ripristinare la

viabilit? su questa arteria strategica”.

Sul fronte italiano il governatore Massimiliano Fedriga, il

ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini e la stessa Amirante

hanno seguito da vicino i lavori, garantendo un costante

supporto. Anche le autorit? austriache, con il governatore della

Carinzia Peter Kaiser e il vicegovernatore Martin Gruber, hanno

collaborato attivamente.

“Questo ritardo di due settimane ? disagevole per la popolazione

e l’economia di entrambe le parti, ma ? comprensibile in termini

di costruzione e sicurezza. Per noi ? importante che questa nuova

scadenza venga rispettata dall’Anas. Vorrei ringraziare la mia

collega Cristina Amirante per il suo impegno costante e lo

stretto coordinamento tecnico con il Land Carinzia” ha

sottolineato Martin Gruber, vicegovernatore della Carinzia.