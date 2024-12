Acque del Sud S.p.A.: Un pilastro della gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

Acque del Sud S.p.A., una società attualmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha assunto le funzioni precedentemente svolte dall’EIPLI (Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia), un ente pubblico non economico ormai soppresso e in liquidazione. Il passaggio è avvenuto in conformità con quanto previsto dall’articolo 21, comma 11, del D.L. 201/2011 e successive modifiche.

La missione della società è chiara e cruciale: gestire, esercitare e mantenere grandi infrastrutture idrauliche che fungono da asse portante per la distribuzione e l’utilizzo dell’acqua nel Sud Italia. Acque del Sud S.p.A. opera come fornitore all’ingrosso di acqua non trattata per una molteplicità di utilizzi:

Usi potabili : rifornisce l’Acquedotto Pugliese, l’Acquedotto Lucano e il Consorzio Jonio Cosentino in Calabria.

: rifornisce l’Acquedotto Pugliese, l’Acquedotto Lucano e il Consorzio Jonio Cosentino in Calabria. Usi irrigui : supporta nove consorzi di bonifica nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

: supporta nove consorzi di bonifica nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia. Usi industriali: serve grandi aziende come l’ILVA di Taranto e altri utenti minori.

Oltre alla distribuzione idrica, la società sfrutta alcuni salti idraulici per la produzione di energia elettrica. L’energia generata viene immessa nella rete nazionale, contribuendo all’approvvigionamento energetico sostenibile del Paese.

Le operazioni della società coinvolgono un ampio e complesso sistema di infrastrutture, comprendente:

Otto dighe e quattro traverse;

Le sorgenti del Tara;

Centinaia di chilometri di grandi reti di adduzione.

Queste strutture offrono una capacità potenziale di accumulo, regolazione e trasporto di circa un miliardo di metri cubi d’acqua all’anno. Tuttavia, il grado di completamento delle opere del sistema idrico attualmente consente l’utilizzo di una media inferiore, attestandosi a circa 600 milioni di metri cubi d’acqua annui.

Le infrastrutture idrauliche gestite da Acque del Sud S.p.A. sono suddivise in tre grandi schemi idrici principali, affiancati da un quarto, di dimensioni più contenute. Questo assetto permette di ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche e di garantire una distribuzione efficiente nei territori serviti.

Acque del Sud S.p.A. rappresenta una componente strategica per la gestione sostenibile delle risorse idriche nel Sud Italia. La società non solo supporta le esigenze potabili, agricole e industriali, ma contribuisce anche alla produzione energetica, confermandosi un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e ambientale delle regioni servite.