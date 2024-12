(ACON) BILANCIO. OK AULA A MANOVRA 2025, LA PI RICCA DI SEMPRE CON 6,244 MLD

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 13 dic – La manovra di bilancio pi? ricca di

sempre per il Friuli Venezia Giulia – 6,244 miliardi di euro, 518

milioni (+9 per cento) in pi? rispetto allo scorso anno – ? stata

approvata alle 23.46 dal Consiglio regionale, presieduto da Mauro

Bordin, al termine di quattro giornate di lavori per un totale di

38 ore. Come sempre, decisivi i s? della Maggioranza (27), mentre

le Opposizioni hanno votato compatte il no (19).

L’investimento pi? importante ? sul comparto Salute, Politiche

sociali e Disabilit? che porta a casa 3,56 miliardi, il 57 per

cento della Manovra 2025 che, nel dettaglio, distribuisce 682

milioni ad Autonomie locali e Funzione pubblica, 642 a

Infrastrutture e Territorio, 239 a Famiglia, Lavoro, Formazione e

Istruzione, 200 ad Ambiente ed Energia, 185 ad Attivit?

produttive e Turismo, 145 a Patrimonio e Demanio, 113 a Risorse

agroalimentari, forestali e ittiche, 103 a Cultura e Sport e 15

alla Protezione civile.

ACON/FC

132348 DIC 24