(ACON) BILANCIO. BUNA (LEGA): 150.000 EURO PER RIEDUCAZIONE CANI AGGRESSIVI

(ACON) Trieste, 13 dic – "Abbiamo stanziato un contributo di

150.000 euro per i canili con lo scopo di inserire, al loro

interno, un istruttore per fare in modo che possa rieducare

quegli animali particolarmente aggressivi che sono stati

ricusati, sequestrati o ricoverati d’autorit?”. Lucia Buna,

consigliera regionale della Lega, lo spiega in una nota dopo aver

preso parte alla discussione in Aula all’articolo 8 del disegno

di legge Stabilit? 2025.

“Si tratta di un progetto pilota – fa presente la consigliera

Buna -, un percorso sperimentale che permetta di favorire

l’adozione dei cani ricusati e aggressivi, presenti nei canili

pubblici e ridurre cos? i costi di mantenimento sostenuti dai

Comuni”.

“Attualmente, i cani presenti nei canili convenzionati con i

municipi sono circa 330 e il 70% di questi sono ricusati. La

maggior parte ? di taglia grande e molti presentano comportamenti

aggressivi che ne disincentivano l’adozione, facendo s? – fa

presente l’esponente del Carroccio – che restino a vita nei

canili a spese dei Comuni. Tramite la rieducazione, si favorisce

l’adozione e si diminuiscono i tempi di permanenza in struttura”.

