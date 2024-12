(ACON) BILANCIO. GIORNATA TERMINA CON ART. 6, SI RIPRENDE DOMANI ALLE 10

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 12 dic – La giornata dei lavori in Consiglio

regionale ? terminata alle 20, dopo l’illustrazione di una parte

degli emendamenti all’articolo 6 del disegno di legge di

Stabilit? in materia di cultura, sport e tempo libero.

I lavori riprenderanno domani, venerd? 13 dicembre, alle 10 con

la prosecuzione dell’esame dell’articolo 6 e dei successivi, per

concludersi solo ad approvazione della manovra di bilancio nella

sua interezza.

Mezz’ora prima, la II Commissione consiliare si riunir? per

esprimere due pareri su altrettante delibere giuntali in materia

di interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati in

montagna.

