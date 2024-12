Workshop SPIRIT, Olivero (CEI): “Dialogo tra Religioni, Istituzioni e Forze dell’Ordine è un passo verso una società più coesa”

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

«Sono molto contento di questo incontro, perché sono stati radunati qui, in un luogo pubblico, dei rappresentanti delle religioni. Credo che il futuro stia in questo, cioè nel fatto che le religioni imparino a dialogare insieme con lo spazio pubblico e in questo modo far sì che le religioni si impegnino a costruire una coesione sociale. Il fatto fondamentale è che le regioni hanno un loro livello e questo loro livello è quello del pensare e dello stare al mondo “culturale e spirituale” delle persone. Fare questo insieme con le forze, in questo caso forze dell’ordine, e con le istituzioni, credo che sia il modo per creare una società diversa. Quindi questo è stato un bel momento e ringrazio chi lo ha organizzato».

Lo ha dichiarato all’Agenparl Mons. Derio Olivero, Presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo.