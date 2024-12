(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

«Oggi è stato un incontro molto importante. Si è parlato di religione, di sicurezza, ma soprattutto si è parlato tutti insieme e si è dialogato. Ritengo che dal dialogo e dalla libertà nasca effettivamente la sicurezza. Iniziative come questa non fanno che aumentare la sicurezza e non fanno che dare il senso di quello che deve essere una società giusta, coesa, unita, senza divisioni e contrasti per motivi religiosi».

Lo ha dichiarato all’Agenparl Lamberto Giannini, Prefetto di Roma.