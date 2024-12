(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

URBANISTICA, AMODEO-TRABUCCO (CG): CON LE MODIFICHE ALLE NTA DISEGNIAMO LA CAPITALE DEL FUTURO

Roma, 11 dicembre 2024 – “È stata approvata oggi, in Aula Giulio Cesare, la delibera di modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale. Un provvedimento cruciale in quanto è dall’approvazione del PRG del 2008 che Roma Capitale non aggiornava le regole che guidano la pianificazione del territorio, da qui la necessità di uniformarle alle normative nazionali e regionali più recenti e adeguarle alle mutate esigenze sociali, economiche e demografiche.

Il documento è la sintesi di un percorso collettivo portato avanti insieme all’Assessore Maurizio Veloccia, alla maggioranza, agli uffici e al confronto con le opposizioni. Ci tengo a sottolineare l’importante contributo fornito dalla Commissione Urbanistica, svolto proprio tramite l’ascolto e il confronto con associazioni, comitati e realtà portatrici di interesse: è davvero fondamentale che le regole godano di una base consensuale ampia, a prescindere dal colore politico.

Si tratta di una giornata importante che certifica come la nostra Amministrazione sia concentrata a trasformare concretamente la città valorizzando le azioni di rigenerazione urbana nelle periferie, rilanciando e tutelando la città storica, difendendo la residenzialità, rinsaldando il tessuto urbano e riducendo il consumo di suolo.

Le modifiche alle NTA consentiranno di avere certezza sulle regole da seguire e permetteranno di rispondere al meglio al mutato quadro di esigenze urbanistiche della città. Oggi restituiamo alla Capitale e ai suoi cittadini una pianificazione del territorio aggiornata e funzionale alle nuove esigenze di vita; l’obiettivo principale era quello di varare regole al passo coi tempi e coerenti con l’evolversi dei nostri quartieri e, possiamo affermarlo senza temere smentita alcuna, lo abbiamo quest’oggi pienamente raggiunto tramite la stesura di questa delibera”.

Così dichiarano, in un comunicato congiunto, i consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco e Tommaso Amodeo.