11 Dicembre 2024

UNIVERSITÀ, CASO (M5S): STOP A SMANTELLAMENTO VOLUTO DA GOVERNO, INVERTIRE ROTTA

Roma, 11 dic. – “Siamo inorriditi dalla proposta di riformulazione del nostro odg sull’Università proposta dal Governo. Ma davvero non vi state rendendo conto dei disastri che la Bernini sta facendo nel settore universitario e della ricerca? Se i miei colleghi di maggioranza credono per davvero alle inaccettabili parole usate in questa riformulazione, domani venite con me al CNR e dite ai 4000 ricercatori precari che il Governo sta portando avanti una azione di valorizzazione della Ricerca. Vediamo poi cosa vi rispondono. Con questo ordine del giorno abbiamo provato a fare due semplici cose: bloccare l’opera di smantellamento dell’Università portata avanti da questo Governo e soprattutto proporre un netto cambio di passo. Alla Bernini chiediamo di aumentare il finanziamento per le università, vergognosamente tagliato di 800 milioni di euro per quest’anno, avviare politiche di stabilizzazione del personale e garantire risorse adeguate per i contratti di ricerca e le borse di dottorato”.

Così il deputato Antonio Caso, Capogruppo M5S in Commissione Cultura

