Sicurezza: Cattaneo, governo ha fiducia in forze dell’ordine

“Ora è tempo che la magistratura faccia il suo corso”, su quanto è successo a Corvetto. “Viviamo in uno Stato di diritto, questo non è uno slogan: lasciamo lavorare la magistratura. Detto questo, penso ai tanti militari, funzionari pubblici pagati in maniera assolutamente esigua per quello che fanno, che ogni giorno vanno sulle strade, affrontando situazioni delicate. Al prossimo posto di blocco forzato cosa avverrà? Con quale stato d’animo si metteranno a fare un inseguimento? Alla prossima colluttazione che ci sarà, magari nell’ambito di un’indagine antidroga o in una periferia difficile, cosa succederà? Con quale stato d’animo i nostri ragazzi sulle strade faranno quello che è il proprio dovere? Ecco, io voglio che sappiano che il governo ha fiducia in loro. Noi siamo garantisti sempre. Lo siamo ancora di più con chi indossa una divisa”.

Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei Dipartimenti del partito intervenendo a 4 di Sera.

