(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 Meloni. Castelli (FdI): Nuova stagione per l’Italia e le relazioni internazionali

“Giorgia Meloni è la persona più potente d’Europa, e il Governo Meloni è “uno dei più stabili mai esistiti nell’Italia del dopoguerra”: la sintesi dell’autorevole testata Politico certifica la fine dei pregiudizi sulla Destra e sul Centro-Destra in Italia e ne sancisce l’autorevole impegno per il Paese e per l’Europa intera. E’ iniziata una nuova stagione per l’Italia e per le sue relazioni internazionali; spiacerà ai soliti sacerdoti del mainstream della sinistra italiana, che hanno sempre voluto dipingere la premier e l’alleanza che la sostiene come incapaci di fornire all’Italia il necessario palcoscenico internazionale. E’ tutto il contrario. Chi non se n’era accorto oggi non può più fingere. La capacità della premier è stata quella di coniugare gli interessi e le specificità nazionali con uno sguardo di contemporaneità sul fronte internazionale. E’ finito il tempo dell’ideologia. Lo Stato non deve impadronirsi delle attività di domani per finanziare gli sprechi di oggi, come diceva Roger Scruton. E l’approccio politico e istituzionale di Giorgia Meloni è ancorato ai valori delle nostre radici, con lo sguardo intensamente rivolto al futuro. Nessun passatismo, nessun isolamento, nessun oscurantismo politico: finalmente qualcuno che osa andare controcorrente per dipingere i successi di un Governo controcorrente”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Castelli, Commissario alla ricostruzione sisma 2016.

