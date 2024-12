(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 GOVERNO. GIOVINE(FDI), MELONI POLITICO PIÙ INFLUENTE D’EUROPA, RICONOSCIMENTO AL SUO STRAORDINARIO LAVORO

“L’Italia si conferma protagonista sulla scena internazionale, celebrando due prestigiosi riconoscimenti che certificano il successo delle politiche adottate dall’insediamento del Governo Meloni. La testata britannica The Economist ha inserito il nostro Paese al quinto posto mondiale per performance economica nel 2024, un risultato che testimonia la solidità della nostra economia e la lungimiranza delle scelte del Governo Meloni. Ma non è tutto: l’autorevole Politico.EU ha proclamato la Premier Giorgia Meloni come la persona più influente d’Europa per il 2025, riconoscendo la sua capacità di guidare il Paese con visione strategica. Questi attestati internazionali rappresentano la prova concreta di un’Italia che non solo cresce, ma che rafforza il proprio ruolo di leader in Europa e nel mondo. Grazie a un Presidente del Consiglio che sa affrontare le sfide con coraggio, competenza e determinazione, oggi possiamo parlare di un’Italia più forte, più stabile e pronta a cogliere le opportunità del futuro, un vero punto di riferimento per tutta l’Europa.” Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.

