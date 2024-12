DL AMBIENTE, MILANI (FDI): TUTELA ITERRITORI DA RISCHI IDROGEOLOGICI

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 DL AMBIENTE, MILANI (FDI): TUTELA I TERRITORI DA RISCHI IDROGEOLOGICI

“Il decreto ambiente approvato dalla Camera in via definitiva è finalmente

legge. Un provvedimento che mira salvaguardare i territori e alla

prevenzione dei rischi idrogeologici. Si rafforzano i commissari

straordinari e si prevedono maggiori risorse per le autorità di bacino. Il

decreto semplifica le procedure autorizzative, si rafforza l’economia

circolare, si tutela la risorsa idrica e si favorisce il suo riuso, si

supporta la bonifica dei siti contaminati e si garantisce la sicurezza

energetica nazionale. Che è prioritaria per il nostro Paese”. Così in una

nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della

commissione Ambiente alla Camera