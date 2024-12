(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

mer 11 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

BMPS: COEFFICIENTI PATRIMONIALI AMPIAMENTE SUPERIORI AI REQUISITI

PATRIMONIALI RICHIESTI DALLA BCE

REQUISITO DI CET1 RATIO ALL’8,78%

CON PILLAR II REQUIREMENT “P2R” IN RIDUZIONE DAL 2,75% AL 2,50%

DECADE L’OBBLIGO DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI BCE PER LA

DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

Siena, 11 dicembre 2024 – Banca Monte dei Paschi di Siena (“BMPS”) comunica di aver ricevuto

notifica della decisione finale della Banca Centrale Europea (“BCE”) riguardante i requisiti

patrimoniali da soddisfare su base consolidata dal 1° gennaio 2025, a conclusione del processo

annuale di revisione e valutazione prudenziale condotto nel 2024.

Il requisito aggiuntivo di capitale “P2R” risulta in miglioramento di 25 bps rispetto ai livelli 2024

(2,75%), attestandosi al 2,50%.

ll requisito minimo complessivo in termini di Common Equity Tier 1 ratio si attesta all’8,78%, somma

tra Pillar 1 – P1R (4,50%), Pillar 2 – P2R (1,41%)1 e Combined Buffer Requirement – CBR (2,87%)2.

La Pillar II Capital Guidance “P2G”, fissata all’1,15%, risulta invariata rispetto ai livelli 2024.

Rispetto alla decisione finale 2023, BCE ha rimosso l’obbligo di autorizzazione preventiva per la

distribuzione dei dividendi.

Sulla base dei risultati al 30 settembre 2024, la Banca rispetta ampiamente i nuovi requisiti, con

coefficienti patrimoniali a livello consolidato3 pari a:

– 18,4%, per il Common Equity Tier 1 ratio, rispetto a un requisito dell’8,78%;

– 21,7%, per il Total Capital ratio, rispetto al requisito del 13,37%.

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all’indirizzo http://www.gruppomps.it

Il requisito aggiuntivo P2R, in riduzione da 2,75% a 2,50%, previsto per le banche a seguito dell’introduzione della

Direttiva CRD V art. 104a, è da soddisfare almeno per il 56,25% (1,41%) nella forma di capitale primario di classe 1 –

CET1 – e per il 75% (1,88%) nella forma di capitale di classe 1 – Tier 1.

Il CBR è composto da: 2,50% Capital Conservation Buffer (CCB), 0,02% Countercyclical Buffer (CCyB) e 0,35 per cento

di Systemic Risk Buffer (SyRB). Quest’ultimo rappresenta il requisito da soddisfare al 31 dicembre 2024, stimato sulla

base delle esposizioni al 30 settembre 2024.

Inclusivi dell’utile di periodo 3Q24 al netto dei dividendi.

