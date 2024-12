(ACON) BILANCIO. PELLEGRINO (AVS): VOTAZIONE NADEFR, MAGGIORANZA SUPPONENTE

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 11 dic – “La supponenza di questa Maggioranza

si ? ancora una volta esplicitata con la votazione di questo

pomeriggio al Documento di nota di aggiornamento di economia e

finanza regionale”.

Lo dice, in una nota, la consigliera regionale Serena Pellegrino

di Alleanza Verdi Sinistra.

“I colleghi del Centrodestra – prosegue Pellegrino -, forse

annoiati dalla discussione e dallo stesso intervento

dell’assessora alle Finanze, non erano presenti in Aula e il

provvedimento ? passato per un solo voto contro quello compatto

delle Opposizioni”.

“Ancora una volta – incalza la vicepresidente del Gruppo Misto –

chiediamo il rispetto dei lavori del Consiglio dove le assenze

degli esponenti di governo ? ormai prassi. Barbara Zilli, nella

sua funzione di assessore alle Finanze, ha chiesto alla minoranza

il rispetto per il lavoro della Giunta dimenticandosi,

evidentemente, della mancanza di riguardo che pervade i banchi

della Maggioranza”, conclude la nota.

