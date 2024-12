(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 A Savigliano si scoprono “I segreti della Camera ottica”

Domenica 15 dicembre, primo appuntamento del laboratorio itinerante

“I segreti della Camera ottica”, evento collaterale alla mostra “Canaletto, Van Wittel, Bellotto.

Il Gran Teatro delle città. Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica”,

promossa da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo

negli spazi del Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo

Savigliano ospita il primo di cinque appuntamenti itineranti legati alla mostra “Canaletto, Van

Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle città. Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica”,

recentemente inaugurata a Cuneo presso il Complesso Monumentale di San Francesco e promossa

da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo in collaborazione con le Gallerie Nazionali di Arte Antica di

Roma e con il supporto organizzativo di MondoMostre.

Domenica 15 dicembre 2024 – dalle ore 10 alle ore 17 – piazza Santarosa sarà teatro de “I

segreti della Camera ottica”.

Nel “salotto” di Savigliano verrà allestita una grande tenda-camera ottica all’interno della quale,

come nelle camere ottiche che utilizzavano i vedutisti, apparirà l’immagine del mondo. I passanti

avranno la possibilità di entrarvi fisicamente e scoprire dall’interno i principi del funzionamento di

questo strumento che i vedutisti utilizzavano per tracciare le immagini a partire dalle quali

realizzavano le proprie opere. All’esterno sarà invece possibile vedere una ricostruzione di una

camera ottica portatile, simile a quelle utilizzate dai vedutisti e sarà ricevere informazioni sulla

mostra.

Accompagnerà i curiosi in questo viaggio Christian Grappiolo, fotografo e esperto di fotografia

stenopeica. L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, è a cura di Felìz Comunicazione.

Dopo la prima tappa a di domenica 15 dicembre a Savigliano, il laboratorio itinerante farà tappa il

22 dicembre 2024 a Cuneo, il 5 gennaio 2025 a Bra, per proseguire poi a gennaio a Mondovì e a

inizio febbaio a Torino.

La mostra “Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle città. Capolavori dalle Gallerie

Nazionali di Arte Antica” è visitabile gratuitamente a Cuneo fino al 30 marzo 2025: un’occasione

per approfondire il tema della rappresentazione degli scenari urbani di Roma e Venezia nel