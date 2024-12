(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 STELLANTIS, AURIEMMA (M5S): LA NOSTRA BATTAGLIA A FIANCO AI LAVORATORI TRASNOVA È STATA VINTA

STELLANTIS, AURIEMMA (M5S): LA NOSTRA BATTAGLIA A FIANCO AI LAVORATORI TRASNOVA È STATA VINTA

ROMA, 10 DIC. – “Sono emozionata. Insieme ai lavoratori di Trasnova in queste settimane ho passato gran parte del mio tempo. Li ho conosciuti personalmente, e per molti di loro la fabbrica è la loro casa. Alcuni di loro lavorano lì da 25 o 30 anni. Per me è stato un onore combattere questa battaglia, che è stata vinta. Ora il governo deve comprendere che l’automotive non si salva da solo. Il fondo azzerato da 4,6 miliardi va ripristinato immediatamente. Basta soldi per il riarmo, l’industria dell’auto è la pietra angolare di tutta la nostra manifattura. Mando a tutti i lavoratori Trasnova il più grande abbraccio”. Così la deputata M5s Carmela Auriemma all’uscita del tavolo Mimit.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle